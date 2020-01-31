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寶馬押後開發新款Mini

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路透報道，德國豪華汽車製造商寶馬(BMW)決定推遲開發新一代Mini品牌車款，原因是集團須削減經營成本，英國脫歐對業務也構成不明朗。

自從寶馬於1994年收購路華(Rover)後，大致遵循每6年開發一代的模式發展Mini業務，現時Mini的款式是在2014年推出，使用的平台為UKL1。

寶馬發言人回應傳媒查詢時表示，已決定延長UKL1的使用年期，主要是考慮到成本因素與脫歐問題。

消費者對Mini產品的興趣減弱，相信也是原因之一。Mini去年銷量跌4.1%，12月跌幅達18%。

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