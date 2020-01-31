國際財經

全球多國持續出現新型冠狀病毒確診病例，市場憂慮全球經濟將進一步受損，拖累美股表現，道指接近踏入中段的跌幅擴大至超過400點，三大指數都插水逾1%。亞馬遜股價飆超過8%，為科技股帶來支持。

截至本港時間凌晨約零時09分，道指報28452點，挫406點或1.41%；標普500指數報3247點，跌35點或1.10%；納指報9202點，跌96點或1.03%。

個別股份方面，網上零售商亞馬遜上季盈利勝預期，股價暫升8.59%，稍早時升幅曾高達9.89%，市值重上1萬億美元關；其他大型科企普遍受壓，Facebook下滑2.78%，蘋果和英特爾的跌幅都超過2%；IBM去季盈利飆88%，股價抽升4.05%，暫時為表現最強的道指成分股。綜合化工集團陶氏(DOW)急挫4.62%，暫時為跌幅最大的道指成分股；油價受壓，油股則大幅下滑，雪佛龍與埃克森美孚分別插水3.28%和3.95%。

美滙及紐油跌幅擴大

中國國家衞健委公布，截至昨日，全國累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例9692宗，其中四川省累計確診病例核減1宗，死亡人數增至213名。疑似病例1.52萬宗。

英國及俄羅斯相繼確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案。世界衞生組織(WHO)早前開會決定，把新型肺炎疫情列為國際關注公共衞生緊急事件，但反對向中國發出旅遊或貿易限制令。

美元反覆回軟，ICE美滙指數暫時跌0.42%，報97.46。英鎊兌美元攀升0.69%，報1.3183美元；歐羅都上揚0.47%，報1.1085美元。避險情緒升溫，日圓漲0.47%，每美元報兌108.44日圓。

國際油價先升後回軟，紐約3月期油現時回落1.32%，每桶報51.45美元，此前盤中高見53.36美元，升幅達到2.33%；倫敦布蘭特3月期油目前下滑0.43%，報58.04美元。