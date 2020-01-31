國際財經

市場關注新型冠狀病毒繼續於全球蔓延，歐洲股市中段下滑，道期跌逾百點。

截至本港時間傍晚6時30分，道指期貨暫報28684點，跌107點。英國富時100指數報7334點，跌47點或0.65%；德國DAX指數報13138點，跌19點或0.15%；法國CAC 40指數報5854點，跌17點或0.29%；意大利富時MIB指數報23490點，跌289點或1.22%。

面對新型肺炎疫情持續擴散，世界衞生組織(WHO)開會決定，把源自於中國武漢的新型肺炎疫情列為國際關注公共衞生緊急事件，但反對向中國發出旅遊或貿易限制令。總幹事譚德塞指出，病毒可能在全球一些衞生體系不夠完善的地方，出現大規模爆發，情況令人極常關注。

另外，英國將在當地時間周五晚上11時(香港時間周六早上7時)正式脫歐，與歐盟進入約11個月的談判過渡期，首相約翰遜將在晚上10時發表全國脫歐電視演說。

數據方面，歐羅區去年第四季國內生產總值(GDP)初值按年上升1%，預期為增長1.1%。歐羅區1月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升1.4%，符合預期。

法國去年第四季經濟意外萎縮0.1%，去年第三季為增長0.3%。英國去年12月抵押貸款批准件數為67241件，為2017年7月以來最高。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報52.39美元，漲0.25美元或0.48%；倫敦布蘭特期油報58.51美元，升0.22美元或0.38%。