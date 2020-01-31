國際財經 即巿股評

英國於上周五(1月24日)公布的1月製造業及服務業採購經理指數(PMI)分別為49.8及52.9，兩者皆高於預期。然而，製造業PMI仍低於「盛衰分界線」，顯示製造業仍處於萎縮狀態，英鎊/美元短線上漲近40點後倒跌近90點至1.3085。本周初英鎊/美元延續下跌趨勢，周二(1月28日)跌破1.3000關口至1.2975，直至周四(1月30日)英倫銀行議息之前大部分時間維持在1.2980至1.3030之間窄幅波動。

值得慶幸的是，歐洲議會通過英國首相約翰遜的脫歐協議，幾乎消除了英國硬脫歐的可能性。另外，英倫銀行於周四晚上20:00宣布維持基準利率於0.75%不變，而且在是次決議中多達7名政策委員支持維穩決定，消除了市埸對英倫銀行的減息預期，其政策基調遠不及市埸預估般鴿派，帶動英鎊/美元從1.3000水平大漲100點，並於今日(1月31日)進一步升至1.3140，刷新1月24日以來的一周新高。

值得留意的是，美國將於下周一(2月3日)公布1月ISM製造業及非製造業指數，另外亦會於下周五(2月7日)公布1月非農就業人口數據，屆時或會影響英鎊/美元走勢。不過，重中之重仍然是英國將於今日後正式脫離歐盟，英鎊/美元很大機會因此延續漲勢。

技術分析方面，英鎊/美元自去年12月開始走勢極為波動，但上落波動幅度於近期逐漸下降，於日線圖初步形成整固三角形。英鎊/美元昨日起自三角形底部(上升趨勢綫)開始反彈，在兩日大漲160點後已再度接近三角形頂部阻力(下降軌)，若短期內滙價能突破1.3140的話，後市很大機會繼續挑戰1.3220，甚至是1.3330水平。

交易策略方面，早前於1月17日所定的英鎊/美元沽盤已取消。短期內待英鎊/美元下跌至1.2990-1.3010區域買入，上望1.3220，跌穿1.2950止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供