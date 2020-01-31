國際財經 即巿股評

美國確診境內新型冠狀病毒首起「人傳人」，但隔晚美股道指曾插244點後，離奇倒升完場，收市升124點，高低波幅達389點，標指及納指分別升0.31%及0.26%，相對上日(周四)亞洲區內股市一片紅海，顯然美股仍強。

美股偏強，但不代表中概股亦醒，始終內地爆發新型肺炎影響各行各業，其中小米系的華米上日跌5%，B站亦挫5%，電動車生產商蔚來亦降4.5%，平保(02318)持股的壹帳通(OCFT)也降4.3%，瑞幸(LK)及拼多多(PDD)分別跌3.9%和2.2%，在新型肺炎感染數字未回落下，中概股以至港股現價仍未夠殘。

值得留意是，避險情緒高漲，一方面上日離岸人民幣曾貶穿七算，金價亦一度重返1580美元樓上，比特幣升穿9000美元，十年期美債由一個月前1.87厘，跌至上日1.59厘，而中國作為全球第二大經濟體，坊間都估首季經濟增長「保五」(不是保六)甚有難度，或會拖累美國經濟及股市。

去年底建議大家留意四大主題，內房現時為重災區之一，面對最新情況下，尤其人民幣曾跌穿七算，暫時絶對要撤退。至於平台類股份，便要睇你手上揸住邊類，如果是ATM或拼多多，當然亦都要走為上著，揾過靚位再入番，亞馬遜及SEA(SE)就仍可持有。

雲網絡安全股守廿天線可放紙鷂



至於雲網絡安全股，四隻股份包括CrowdStrike(CRWD)、Cloudflare(NET)、Okta(Okta)及Zscaler(ZS)，除了NET表現較弱外，餘下三隻正兜底回升，加上昨晚雲計算股NOW季績標青，股價大升9%，故上述三隻雲網絡安全股未穿廿天線，仍可續放紙鷂。

最後是黃金及金礦股，筆者認為在內地疫情不明朗下，避險推高金價，而金價正沿20天線往上爬，加上全球黃金ETF存倉量創近七年高位、黃金ETF及相關股份更值得持有，以跌穿1530美元止蝕。

值得留意是，買金礦股也要分散地區風險，不要只買內地金礦股，萬一內地個別金礦商因疫情而停運，也會觸發股價大跌，以分散風險考慮下，可留意金礦股ETF，美國上市的GDX。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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