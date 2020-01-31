國際財經

英國即將正式脫歐，加上市場關注新型冠狀病毒繼續於全球蔓延，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7371點，跌10點或0.14%；德國DAX指數報13196點，升39點或0.3%；法國CAC 40指數報5884點，升12點或0.22%；意大利富時MIB指數報23843點，升62點或0.26%。

道指期貨暫報28751點，跌40點。

面對新型肺炎疫情持續擴散，世界衞生組織(WHO)開會決定，把源自於中國武漢的新型肺炎疫情列為國際關注公共衞生緊急事件，但反對向中國發出旅遊或貿易限制令。總幹事譚德塞指出，病毒可能在全球一些衞生體系不夠完善的地方，出現大規模爆發，情況令人極常關注。

中國國家衞健委公布，截至昨日收到31個省和新疆生產建設兵團累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例9692宗，其中四川省累計確診病例核減1宗，死亡人數增至213名。疑似病例1.52萬宗。

美國國務院調高對中國的旅遊警示至最高級別，呼籲美國人不要前往中國旅遊。商務部長羅斯認為，今次疫情可能迫使企業重新評估供應鏈，可能考慮將部分職位，加快遷回北美，部分會搬回美國，部分可能改到墨西哥。白宮經濟顧問庫德洛則相信，疫情對於美國經濟的衝擊有限。

另外，英國將在當地時間周五晚上11時(香港時間周六早上7時)正式脫歐，與歐盟進入約11個月的談判過渡期，首相約翰遜將在晚上10時發表全國脫歐電視演說。脫歐過渡期12月31日屆滿，雖然約翰遜有信心英國與歐盟能達成「零關稅」及「零配額」的貿易協議，毋須延長限期。但法國總統馬克龍揚言不會向壓力屈服而匆匆作決定，會以保障歐盟利益為大前提。

經濟方面，法國經濟去年第四季意外收縮，因消費者支出和企業投資放緩，以及企業減少庫存。至於德國12月實質零售銷售按月跌3.3%，跌幅大過預期的下滑0.5%

油價在上日大挫後，今日反彈逾1%，因世界衞生組織雖把中國新型冠狀病毒疫情列為國際關注的突發公共衞生事件，但反對因此而限制貿易和旅行。紐約原油期貨現時每桶報52.84美元，漲0.7美元或1.34%；倫敦布蘭特期油報59.04美元，漲0.75美元或1.29%。