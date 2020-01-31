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世衛將新型冠狀病毒疫情 列國際公共衛生緊急事件

世界衞生組織(WHO)開會決定，把源自於中國武漢的新型肺炎疫情列為國際關注公共衛生緊急事件。較早時，中國衞生部門公布，新型肺炎確診個案增至8000宗，逾170人死亡。

庫德洛料中國疫情對美國經濟影響有限

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)相信，新型冠狀病毒疫情對於美國經濟的衝擊是有限的。

亞馬遜上季利潤勝預期 股價升逾1成

美國電子商貿巨擘亞馬遜公布，第四季利潤為33億美元；每股經調整盈利為6.47美元，優於預期的4.03美元；收入為874.4億美元，優於預期的860.2億美元。

奧地利不禁止華為參與5G建設

奧地利聯邦總理庫爾茨(Sebastian Kurz)宣布，不會把華為排除在該國5G建設的範圍之外，而是將攜手歐盟各國，共同解決問題。

美股反彈 道指收市升124點

面對新型肺炎疫情持續擴散，全球股市周四廣泛下挫，道指開市曾插244點，但尾市反彈。美國3個月期與10年期國債周四出現輕微孳息倒掛，3個月國債息一度較10年期債高2基點，是自去年10月以來首度出現倒掛。

外圍焦點簡訊

￭ 特斯拉（Tesla）周三美股收市後公布去年第四季純利為1.05億美元（約8.19億港元），每股經調整盈利2.14美元。

￭ 紐約期金收市升0.8%，每盎斯報1589.20美元，是2013年4月以來最高。

￭ 紐約期油收市跌2.2%，每桶報52.14美元。布蘭特期油跌1.7%。

￭ 英倫銀行周四議息後，維持基準利率在0.75厘不變，符合市場預期，但刪除有限度及漸進地收緊政策的指引。

￭ 英股下滑1.36%，法國和德國股市齊錄得1.4%跌幅。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26400，較昨日恒指低水49點。

￭ ADR港股比例指數報26735點，較港高285點。

￭ 遠東控股(00036)預料，截至去年底止，全年錄得股東應佔虧損。2018年度同期虧損1.06億元，每股虧損9.73仙。

￭ 根據中原(工商舖)資料顯示，1月僅錄得約152宗買賣成交，總成交金額約34.84億元，按月下跌約33%及19%。

￭ 香港航空取消即日起至2月11日逾百班往來中國的航班。並為乘客豁免往來內地機票重新訂位、更改航點及退票的費用。