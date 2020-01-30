國際財經

市場調查機構IDC公布，統計得出的全球智能手機銷量在去年第四季下滑1.1%，主要是受到中國市場疲弱打擊。

IDC助理研究總監Melissa Chau表示，中國消費者等待較廉價及較卓越的5G手機面世，因此打擊銷情。

根據報告，蘋果是第四季智能手機銷售「一哥」，其次是三星與華為。不過，以全年計，三星與華為的銷量超越蘋果。

Chau認為，華為在中國市場表現優異，但要成為西歐市場主導者，該公司仍須努力。另外，武漢肺炎近月肆虐，將是中國手機製造商面對的嚴峻挑戰之一。