市場調查機構IDC公布，統計得出的全球智能手機銷量在去年第四季下滑1.1%，主要是受到中國市場疲弱打擊。
IDC助理研究總監Melissa Chau表示，中國消費者等待較廉價及較卓越的5G手機面世，因此打擊銷情。
根據報告，蘋果是第四季智能手機銷售「一哥」，其次是三星與華為。不過，以全年計，三星與華為的銷量超越蘋果。
Chau認為，華為在中國市場表現優異，但要成為西歐市場主導者，該公司仍須努力。另外，武漢肺炎近月肆虐，將是中國手機製造商面對的嚴峻挑戰之一。
今日 02:40 國際財經
市場調查機構IDC公布，統計得出的全球智能手機銷量在去年第四季下滑1.1%，主要是受到中國市場疲弱打擊。
IDC助理研究總監Melissa Chau表示，中國消費者等待較廉價及較卓越的5G手機面世，因此打擊銷情。
根據報告，蘋果是第四季智能手機銷售「一哥」，其次是三星與華為。不過，以全年計，三星與華為的銷量超越蘋果。
Chau認為，華為在中國市場表現優異，但要成為西歐市場主導者，該公司仍須努力。另外，武漢肺炎近月肆虐，將是中國手機製造商面對的嚴峻挑戰之一。
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