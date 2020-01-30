熱門：

今日 23:02 國際財經

英允華為參建5G 蓬佩奧:無礙英美關係

放大圖片

正在訪問倫敦的美國國務卿蓬佩奧，與英國首相約翰遜會面，希望兩國繼續維持良好關係。

對於英國決定允許華為參建當地5G網絡，蓬佩奧表示，美國雖對該決定感不快，但不會影響兩國關係，表明英美與加拿大、澳洲及紐西蘭在內的五眼聯盟關係深厚及強韌，會一如以往，有信心大家能找出方法達致平衡。

但他同時提醒，當大家在下一代科技合作時，需要確保在西方的價值觀下進行。

英國周二決定允許華為參與該國5G網絡非敏感部分的建設，同時為該公司在英國5G市場的份額設定35%的上限。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads