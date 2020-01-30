國際財經

正在訪問倫敦的美國國務卿蓬佩奧，與英國首相約翰遜會面，希望兩國繼續維持良好關係。

對於英國決定允許華為參建當地5G網絡，蓬佩奧表示，美國雖對該決定感不快，但不會影響兩國關係，表明英美與加拿大、澳洲及紐西蘭在內的五眼聯盟關係深厚及強韌，會一如以往，有信心大家能找出方法達致平衡。

但他同時提醒，當大家在下一代科技合作時，需要確保在西方的價值觀下進行。

英國周二決定允許華為參與該國5G網絡非敏感部分的建設，同時為該公司在英國5G市場的份額設定35%的上限。