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今日 19:06 國際財經

歐股中段下滑 關注世衞肺炎會議

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新型冠狀病毒繼續於全球擴散，加上市場關注世衞組織(WHO)再就疫情召開會議，以及英倫銀行稍後將公布議息結果，歐洲股市中段下跌。

截至本港時間晚上7時03分，英國富時100指數報7433點，跌50點或0.67%；德國DAX指數報13220點，挫124點或0.94%；法國CAC 40指數報5880點，挫74點或1.25%；意大利富時MIB指數報23942點，挫222點或0.91%。

道指期貨暫報28535點，跌175點。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續嚴峻，截至昨日，衞健委共收到累計報告確診病例7711宗，170名病患死亡。世衞將會再次召集專家開會，考慮是否決定構成國際關注的突發公共衞生事件。總幹事譚德塞表示，新型肺炎在德國、越南及日本出現中國以外人傳人傳播，感到擔憂。

另外，美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，符合市場預期。會後聲明反映，聯儲局承諾推動通脹回升至局方目標2%。主席鮑威爾亦表示，新型肺炎疫情對增長前景構成風險，成為其中一個風險因素。

數據方面，歐羅區1月經濟景氣指數為102.8，預期為101.8；歐羅區去年12月失業率降至7.4%，預期為7.5%。德國1月經季節調整後失業人數減少2000人至227.7萬人，預期為升5000人，失業率持平於5%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報52.44美元，挫0.89美元或1.67%；倫敦布蘭特期油報58.73美元，挫1.08美元或1.81%。

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