國際財經

武漢肺炎事件持續惡化，市埸的擔憂情緒亦一發不可收拾，並引起全球股市拋售，加上中東局勢同樣推動金價上升，倫敦金於上周五(1月24日)美市時段已從1556美元水平大漲接近20美元至1575.66美元。本周一(1月27日)開市後金價一度飆升近17美元至1588.38美元，刷新1月8日以來的逾兩周新高。

雖然金價很快掉頭回落，周三(1月29日)更一度下挫至1563美元附近，但金價在美国聯儲局公布議息決定後開始反彈。聯儲局於今日(1月30日)凌晨3點宣布維持聯邦基金利率上下限為1.5%至1.75%不變，符合市埸預期，然而會後聲明顯示聯儲局對全球經濟前景持「謹慎樂觀」立埸，而且主席鮑威爾(Jerome Powell)在其後的新聞發布會上表示對通脹持續低於百分之二的水平感到不安，這意味聯儲局或會改變貨幣政策以調整通脹水平，增加了本年市埸對聯儲局的降息預期。全球主要央行的貨幣政策仍偏向寬鬆，有利金價繼續上升，倫敦金目前回升至1580美元附近。

值得留意的是，美國將於今晚21:30公布第四季國內生產總值(GDP)，下周一(2月3日)23:00公布1月ISM製造業指數，以及於下周三(2月5日)23:00公布1月ISM非製造業指數，屆時或會影響金價走勢。

技術分析方面，倫敦金自去年年底已升穿日線圖的整固三角形頂部阻力，並於今年年初創下近7年新高1611.24美元。其後金價雖然大幅回落至1535.76美元，但目前已沿着新的上升軌逐步回升，若短期內能企穩1562美元水平(同時亦是由1月8日低位1535.76美元至1月14日高位1588.38美元上升浪的50%回吐水平)之上的話，後市很大機會再度上探1600美元關口。

交易策略方面，早前於1月22日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待金價回落至1560-1562美元買入，上望1588美元，跌穿1557美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供