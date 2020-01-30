國際財經

新型冠狀病毒繼續於全球擴散，中國的死亡病例更持續攀升，對全球經濟增長前景構成重大風險，投資者關注世界衞生組織(WHO)有關新型冠狀病毒疫情的會議，歐洲股市早段下挫。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7426點，跌56點或0.76%；德國DAX指數報13195點，挫149點或1.12%；法國CAC 40指數報5881點，挫73點或1.23%；意大利富時MIB指數報23872點，挫292點或1.21%。

道指期貨暫報28484點，跌226點。

湖北武漢新型冠狀病毒肺炎曝光至今天滿月，疫情持續嚴峻，並在部分國家出現國內人傳人情況，社會不穩定因素浮現。其中，全球多間航空公司陸續暫停來往中國的部分班次，各地口罩供不應求，內地多間工廠延長停運以防病毒擴散。

中國國家衞健委公布，昨日內地31個省和新疆生產建設兵團報告新增新型冠狀病毒肺炎確診病例1737宗，其中西藏首現確診病例。新增死亡病例38宗，湖北佔37宗、四川1宗。新增疑似病例4148宗。世衞將會再次召集專家開會，考慮是否決定構成國際關注的突發公共衞生事件。總幹事譚德塞表示，新型肺炎在德國、越南及日本出現中國以外人傳人傳播，感到擔憂。

就中國新型肺炎疫情，天風國際分析師郭明錤發布最新報告指，如果疫情未能在3月前顯著改善，蘋果供應鏈與需求將面臨5大潛在風險，包括影響全球市場消費者信心，中國面臨開工時間延後與勞力短缺，不利上半年出貨等等。

經濟方面，美國聯邦儲備局議息後宣布維持利率不變，符合市場預期。會後聲明反映，聯儲局承諾推動通脹回升至局方目標2%。主席鮑威爾亦表示，新型肺炎疫情對增長前景構成風險，成為其中一個風險因素。白宮經濟顧問庫德洛則讚賞聯儲局作出正確的決定，邁向正確的方向，但強調希望看到「更勇敢」的聯儲局。

英國脫歐方面，英國將於當地時間今日正式脫歐，歐洲議會周三以大比數通過英國的脫歐協議。歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)重申，保障自由競爭是雙方締結自由貿易協議的前提，會繼續與英國磋商自由貿易協議，是包含零關稅及零配額。

新型冠狀病毒對經濟衝擊引發市場緊張，加上美國原油庫存升幅較預期高，拖累油價下挫。紐約原油期貨現時每桶報52.36美元，挫0.97美元或1.82%；倫敦布蘭特期油報58.73美元，挫1.08美元或1.81%。