國際財經

外媒報道，由於中國爆發新型肺炎疫情，蘋果宣布臨時關閉兩家中國的Apple Store，分別位於南京和福州，連同早前已關閉的青島Apple Store，門市的關閉總數增至3家，而其他省市的許多門市亦將限制營業時間。

蘋果表示，計劃在2月3日重開南京和福州的Apple Store，青島店則將於2月4日重開。

公司行政總裁庫克(Tim Cook)表示，將限制員工前往中國出差，僅限於對業務至關重要的。對於在武漢地區的員工，他稱，有向公司全部的中國員工提供護理包。