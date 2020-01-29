國際財經

聯儲局公布維持利率不變後，金融市場變動不大。

紐約2月期金在聯儲局公布決定前收市，每盎斯報1570.40美元，升60美仙或0.04%。聯儲局公布決定後，期金在電子交易時段，每盎斯報1569.90美元。

美國10年期國庫券孳息率下跌2.8個基點，報1.613%；2年期國庫券孳息率跌1.4個基點至1.443%；30年期國債孳息率跌3個基點至2.065%。

美國股市升勢持續，道瓊斯指數升160點或0.6%，標準普500指數升14點或0.4%，納斯特綜合指數升48點或0.5%。