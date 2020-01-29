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鮑威爾:新型肺炎疫情對增長前景構成風險

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美國聯儲局議息後維持利率不變，會後聲明反映，聯儲局承諾推動通脹回升至局方目標2%。聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)會後見記者，表示新型肺炎疫情對增長前景構成風險，成為其中一個風險因素。

對於新型肺炎疫情對增長前景會構成甚麼影響，目前仍然言之尚早，聯儲局將密切監察相關影響。

鮑威爾稱，有跡象顯示，全球經濟增長可能正在趨於穩定(stabilizing)，對前景感到「審慎樂觀」(cautious optimism)。

此外，鮑威爾表示，聯儲局的資產負債表可望在今年第二季，達到局方「足夠規模」(ample size)的目標，聯儲局未來在資產負債表方面的政策將保持靈活，會採取漸進(gradually)的方式，對資產負債表的規模及回購行動作出調整。一旦聯邦儲備達到「足夠規模」，聯儲局就會逐漸減少購買國債。

被問到美股近期屢創新高時，鮑威爾表示，影響股市的因素有很多，難以在特定時間衡量是甚麼因素影響到股市。他重申，聯儲局的決策意向是令聯邦儲備達到「足夠規模」，局方預期第二季會達到「足夠規模」的目標，亦會逐步減少購買國債。外界分析認為，鮑威爾暗示聯儲局不會刻意透過購買國債，變相「印鈔票」而推高股市指數。

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