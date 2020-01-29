國際財經

新型肺炎疫情持續升溫，內地有專家料疫情10天左右見頂，惟投資者美國觀望聯儲局議息結果，以及主席鮑威爾的講話，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7489點，升8點或0.11%；德國DAX指數報13335點，升11點或0.09%；法國CAC 40指數報5946點，升20點或0.34%；意大利富時MIB指數報24113點，漲86點或0.36%。

道指期貨暫報28754點，升44點。

聯儲局將於本港時間明日凌晨3時公布議息結果，幾乎肯定會維持利率不變，但成員或會討論對關鍵隔夜借貸利率管理方式的調整。美國總統特朗普近日再次呼籲聯儲局減息，批評鮑威爾維持貨幣政策不變的做法，認為美國貨幣政策過緊。

另外，英國《金融時報》引述知情人士透露，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)原本計劃下月訪問中國，但由於中國正全力抗疫，美國政府官員決定取消羅斯到訪中國的計劃。

數據方面，英國1月房價按年升1.9%，高於預期為上漲1.5%，去年12月為升1.4%。德國2月GFK消費者信心指數升至9.9，高於預期的9.6。德國去年12月進口物價按年下跌0.7%，預期為下跌0.6%。

油價走高，紐約原油期貨現時每桶報54.03美元，升0.55美元或1.03%；倫敦布蘭特期油報60.2美元，升0.69美元或1.16%。