國際財經 即巿股評

農曆新年今日港股首日復市，先祝各位讀者身體健康，出入平安！

內地武漢肺炎疫情大爆發，全國每個省都失守，市場嚇得心驚驚，但港股跌幅比想像中細，全日跌近八百點，比預期插過千點少，或者與明日期指結算有關。

日本口罩股爆升

農曆年大小朋友為撲口罩而煩惱，每個口罩賣價炒到飛天，連日股口罩也井噴上升，AZEARTH年初至今累飆1.4倍，日本興研大升1.2倍，最勁是隻KAWAMOTO，本月暫狂飆4.8倍。至於N95生產商3M，股價卻未有受惠是次疫情，更因今年盈利預測差過市場預期，上日挫5.7%，本月暫跌5.8%。

武肺疫情也造就本欄先前介紹，有軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)及微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)護航的Vir Biotechnology(VIR)，周一Vir稱正透過旗下平台鎖定武漢肺炎如何對公眾健康影響，便帶挈股價大升，單是本月已勁升76%。

港股除了阿里健康(00241)及平安好醫生(01833)逆市爬升外，屬本欄黑馬股的港視(01137)，憧憬本港消費者減少出街轉移網上購物，港視大升近一成四，有貨當然要揸實，因為此股正踏入收成期，上番五蚊樓上亦唔奇。

中概股短期陷彈散格

美股自上周五及本周一連跌兩日，滑落至十周線(3231點)後終於反彈，上日標普反彈1%，收3276，比歷史高位3337，低1.8%。美股本周除了留意漢肺疫情進展外，當然還要留意聯儲局議息會放鴿定放鷹。

雖然美國中概股跟美股反彈，但經此輪過急跌後，氣勢上已打了一個大折，按武漢肺炎疫情發展，最壞時刻似乎未到，中概股短期彈散格居多，現價絶對未跌夠，以瑞幸(LK)為例，剛跌穿升軌，大有可能回至35美元樓下。

不過，疫情結束後，阿爺定必掟政策撐經濟，中概股勢必強勢回歸，首選依然是消費及平台類股，如拼多多(PDD)、瑞幸、新氧(SY)、以及平保分拆的壹帳通(OCFT)等等。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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