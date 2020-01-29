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今日 16:37 國際財經

關注疫情發展 歐股早段個別走

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新型肺炎疫情持續升溫，市場擔心全球經濟增長遭受重創，但內地有專家料疫情10天左右見頂，投資者觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時28分，英國富時100指數報7491點，升10點或0.15%；德國DAX指數報13333點，升9點或0.07%；法國CAC 40指數報5925點，跌不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報24011點，跌16點或0.07%。

道指期貨暫報28773點，升63點。

近數個月來，隨着全球需求趨於穩定以及貿易緊張局勢緩解，中國經濟已顯示出復甦的跡象，惟經濟學家現時不得不重新評估他們對2020年的預估，因為內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，遏制疫情蔓延的努力勢必對消費市場造成衝擊，中斷了供應鏈並阻礙生產，投資者擔心全球經濟增長勢頭可能遭到壓抑。

不過，「沙士英雄」、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山昨開腔派定心丸，判斷疫情應該在一周或10天左右達到高峰，「不會大規模地增加了」。中國疾控中心主任高福指疑似病例在減少，評估元宵節(即正月十五，2月8日)前疫情可能好轉。

對於有分析料iPhone全球供應鏈或受影響，最大的iPhone製造商富士康表示，因應疫情，已經重新制訂履行中國生產的條款，已有後備方案，正密切關注事態發展。

另外，英國政府容許華為有限度參與當地5G網絡建設，非核心部分的參與度上限是35%。英國同時將「高風險供應商」排除在網絡核心技術及服務之外，這些供應商排除在所有關鍵網絡和敏感地點，例如核基地和軍事基地。

油價回穩，因市場傳出倘若新型冠狀病毒肺炎疫情損害需求，石油出口國組織(OPEC)可能延長減產時間，以及美國上周原油庫存下跌。紐約原油期貨現時每桶報53.94美元，升0.46美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報59.99美元，升0.48美元或0.81%。

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