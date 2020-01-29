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中國新型肺炎恐令日GDP降0.45%

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中國爆發新型冠狀病毒肺炎，暫停海外團體旅遊，衝擊日本旅遊業。日經中文網報道，預期訪日遊客量的減少幅度會與非典型肺炎(SARS)相若，如果影響屬長期，將令日本國內生產總值(GDP)下降0.45%。

據攜程網統計數據，今年農曆新年期間最人氣的海外旅行地點是日本。據日本官方數字，去年農曆新年期間的2月份，中國訪日遊客量達65萬人。

受內地叫停海外團體遊，日本各地的旅遊設施和住宿設施接連被取消訂單。其中，大阪麗嘉皇家酒店在本月25日至2月底的預約，團體遊144間房的預約已取消。

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