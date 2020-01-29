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今日 09:07 國際財經

iPhone收入1年來首增長 蘋果上季業績勝預期

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蘋果截至12月底止第一季業績優於預期，主要受惠於iPhone銷售收入錄得一年以來首度回升，以及相關產品有強烈需求。雖然面對中國新型肺炎疫情的衝擊，但集團對於截至3月底止本季的業務預測，也優於市場估計。

消息公布後，蘋果股價在市後時段升2%。

蘋果行政總裁庫克接受路透訪問時表示，因應新型肺炎疫情，集團對於本季的業績預測也有較大波幅。

他接受CNBC訪問時指，蘋果已關閉在中國的一間分店，也限制僱員的旅遊安排。

該公司截至12月28日止季度收入為918億美元，優於分析員預測的885億美元；期內每股盈利為4.99美元，優於分析員預測的4.55美元；備受關注的iPhone銷售收入為559.6億美元，優於分析員預測的516億美元，也是一年以來首度回復增長。

蘋果預期，截至3月底止季度收入介乎630億至670億美元，優於分析員預測的624億美元；邊際利潤率介乎38%至39%，分析員預測為38.2%。

根據公告，蘋果上季邊際利潤率為38.35%，優於預期的38.06%；服務收入為127億美元，低於預期的130億美元。

該公司指，使用其設備的消費者總數為15億個，較一年前增加1億。另集團管理層訂下目標，期望今年底的付費用戶數量達致6億個。該公司付費用戶數量為4.8億個。

另外，庫克形容，串流服務平台Apple+的會員數量相當理想。

 

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