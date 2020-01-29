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今日 06:35 國際財經

油組或延減產 國際油價低位反彈

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石油出口國組織可能延長減產協議，以應對中國新型肺炎疫情困擾全球經濟增長前景的問題，國際油價收市從三個月低位上揚。

紐約3月期油收市升34美仙或0.6%，每桶報53.48美元。倫敦布蘭特3月期油收市升19美仙或0.3%，每桶報59.51美元。

較早時，路透引述接近油組的消息人士稱，該組織可能延長原定6月到期的減產協議，以應對疫情的衝擊。消息利好油價。

JBC Energy相信，疫情對中國經濟的影響較明顯，而金融市場此前的反應較顯著，掀動油價周二出現反彈。

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