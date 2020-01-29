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空巴中介貪污案234億和解

歐洲飛機製造巨擘空中巴士（Airbus）捲入貪污案，與英國、法國及美國達成和解，涉及30億美元（約234億港元）。空巴以往聘用中介人以爭取飛機訂單，藉以與競爭對手波音公司（Boeing）維持相若的業務及訂單，但涉及中介人的貪污事件維持4年。

美國CBO料今年經濟增長2.2% 財赤逾1萬億

不屬於任何黨派的美國國會預算辦公室(CBO)估計，美國今年經濟增長為2.2%，屬於穩固表現，但預算赤字將突破1.015萬億美元。

博爾頓出書爆料 特朗普彈劾案告急

前白宮國家安全顧問博爾頓在即將出版的新書爆料，指證特朗普企圖利用軍援，迫使烏克蘭政府調查美國前副總統拜登和兒子是否涉及貪污，有共和黨參議員已經表明會轉軚，支持傳召證人作供。

英容許華為參建5G網絡

英國政府決定容許中國電訊商華為參與當地的5G網絡建設，但會排除其參與網絡的核心技術及服務，限制華為於整體網絡的參與率為35%。

晶片股力撐 道指收市漲187點

內地新型肺炎疫情尚未受到控制，周一拖累環球股市急速下滑，周二市場喘定，美股在晶片股帶動下高開，道指曾反彈260點。

焦點簡訊

￭ 美國的消費者信心明顯扳升，指標為131.6優於市場預期，主要是受惠於就業市道有持續強勁的表現。

￭紐約期油升0.6%，每桶報53.48美元。布蘭特期油升0.3%。

￭ 紐約期金跌0.5%，每盎斯報1569.80美元。

￭ 英國股市升0.93%。德國升0.90%。法國升1.07%。

￭ 美國聯合航空周二宣布，因需求顯著減少，2月1日至8日期間，暫停由美國前往北京、香港與上海的若干航班服務。￭ 因應新型肺炎疫情持續擴散，港交所（00388）決定取消今早舉行的開市儀式。

￭ 國泰航空(00293)及國泰港龍由1月30日起至3月底，逐步減少來往香港及中國內地航班50%的運力。

￭ 中原地產10大屋苑於剛過去的周末和周日錄得3宗成交，按周大跌75%。

￭ 行政長官林鄭月娥強調，政府已經用盡各樣方法在全球搜羅採購防疫物品。網上有傳言指政府因政治因素，把口罩產品一律列作禁運物品，海關發言人澄清絕無此事。