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憂新型肺炎惡化 歐股個別走

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新型冠狀病毒疫情仍持續惡化，投資者擔心疫情將對經濟造成衝擊，市場避險情緒升溫，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間下午6時13分，英國富時100指數報7422點，升10點或0.14%；德國DAX指數報13190點，跌14點或0.11%；法國CAC 40指數報5865點，升2點或0.05%；意大利富時MIB指數報23505點，升89點或0.38%。

道指期貨暫報28558點，升77點。

新型冠狀病毒疫情有惡化跡象，並持續於全球各地蔓延，德國亦出現首宗新型肺炎病例。中國累計確診病例4515宗，重症病例976宗，106人死亡。現有疑似病例6973宗。中國更宣布延長農曆新年假期，以冀切斷疫情傳播鏈。投資者擔心中國遏制疫情的努力對經濟造成重大衝擊。

中國國務院公布，為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，更好保障人民群眾生命安全和身體健康，將延長2020年春節假期。其中，內地股市延至下周一復市。至於包括迪士尼、星巴克、麥當勞在內的多間美國企業亦採取多項臨時措施，包括暫停在華的部分業務、限制僱員旅遊、取消假期慶祝活動等等。

另外，英國首相約翰遜表示，將就是否容許中國電訊商華為參與當地5G網絡的發展作出決定，最重要的是在不危及國家安全的大前提下，讓該國可享用有關的新技術。

中國新型肺炎疫情可能打擊經濟及原油需求的困擾升溫，國際油價持續受壓。紐約原油期貨現時每桶報52.88美元，跌0.26美元或0.49%；倫敦布蘭特期油報58.83美元，跌0.49美元或0.83%。

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