國際財經

美國電器製造巨擘惠而浦(Whirlpool)公布，去年第四季利潤按年升69.4%至2.88億美元。每股經調整盈利4.91美元，收入跌5%至54億美元，分析員預測是4.27美元與55億美元。

該公司認為，全球業務的推動力向好，產品創新的表現吸引需求，而成本壓力也相對溫和，預期2020年度將保持堅挺。

集團估計，按照通用會計準則(GAAP)，每股盈利將介乎14.8至15.8美元，每股經調整盈利介乎16至17美元。分析員預測值是16.34美元。

消息公布後，該公司股價在市後時段升不足1%。