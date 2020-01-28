國際財經

中國新型肺炎疫情觸發投資者憂慮升溫，美國股市回落，避險產品受追捧，國際金價上升。

紐約2月期金最高見1588.4美元，收市升5.5美元或0.4%，每盎斯報1577.40美元。

INTL FCStone新興市場研究主管Rhona O'Connell表示，中國疫情發展至今已超過三周，情況日趨惡化，令到投資者避險情緒升溫，股市下滑，相對有利金價。他估計，1590美元已在望，下個關口將是1600美元。

3月期銀先升後回，收市跌5.7美仙或0.3%，每盎斯報18.056美元。