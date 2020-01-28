國際財經

中國新型肺炎疫情惡化，以致對經濟的衝擊困擾下，美國股市周一顯著回落。三大指數錄得多月來最大的單日跌幅。

道瓊斯工業平均指數最低見28440，收市跌453點或1.6%，報28535。標準普爾500指數最低見3234，收市跌51點或1.6%，報3243。納斯特綜合指數最低見9088，收市跌175點或1.9%，報9139。

這是道指與標指去年10月2日以來最大單日跌幅，納指則是去年8月23日以來最大單日跌幅。

剛過去的周末，中國新型肺炎疫情惡化，死亡人數增至80人以上，確診個案超過3000人。

Wedbush Securities董事總經理Sahak Manuelian認為，避險情緒主導，令到股市沽壓增強。

SlateStone Wealth首席策略師Robert Pavlik表示，市場對於疫情的擔憂升溫，也趁機在藍籌業績高峰期來臨前獲利回吐。道指30隻成分股內，近半數將於本周公布業績，預期對後市有指標作用。

經濟數據方面，美國公布的12月新屋動工率跌0.4%，較預期疲弱。

個別股份方面，藥品股AbbVie與愛力根(Allergan)逆市造好，分別升0.6%與0.4%。前者公布因應收購後者計劃，準備出售兩項業務，令到市場揣測收購進展良好。

鋁業集團Arconic上季業績理想，股價升5.4%。不過，能源集團Marathon即使公布調高季度股息，股價仍跌3.3%。

美國10年期國庫券孳息跌7.5基點至1.605%。紐約3月期油滑落1.05美元或1.9%，收市報每桶53.14美元。紐約2月期金收市升5.5美元或0.4%，每盎斯報1577.4美元。