熱門：

今日 08:13 國際財經

新型肺炎疫情惡化 道指收挫453點

放大圖片

中國新型肺炎疫情惡化，以致對經濟的衝擊困擾下，美國股市周一顯著回落。三大指數錄得多月來最大的單日跌幅。

道瓊斯工業平均指數最低見28440，收市跌453點或1.6%，報28535。標準普爾500指數最低見3234，收市跌51點或1.6%，報3243。納斯特綜合指數最低見9088，收市跌175點或1.9%，報9139。

這是道指與標指去年10月2日以來最大單日跌幅，納指則是去年8月23日以來最大單日跌幅。

剛過去的周末，中國新型肺炎疫情惡化，死亡人數增至80人以上，確診個案超過3000人。

Wedbush Securities董事總經理Sahak Manuelian認為，避險情緒主導，令到股市沽壓增強。

SlateStone Wealth首席策略師Robert Pavlik表示，市場對於疫情的擔憂升溫，也趁機在藍籌業績高峰期來臨前獲利回吐。道指30隻成分股內，近半數將於本周公布業績，預期對後市有指標作用。

經濟數據方面，美國公布的12月新屋動工率跌0.4%，較預期疲弱。

個別股份方面，藥品股AbbVie與愛力根(Allergan)逆市造好，分別升0.6%與0.4%。前者公布因應收購後者計劃，準備出售兩項業務，令到市場揣測收購進展良好。

鋁業集團Arconic上季業績理想，股價升5.4%。不過，能源集團Marathon即使公布調高季度股息，股價仍跌3.3%。

美國10年期國庫券孳息跌7.5基點至1.605%。紐約3月期油滑落1.05美元或1.9%，收市報每桶53.14美元。紐約2月期金收市升5.5美元或0.4%，每盎斯報1577.4美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads