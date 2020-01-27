國際財經

美國股市上周低收，綜合市場人士看法，本周焦點將是中國疫情與科技龍頭業績消息，而聯儲局與英倫銀行議息結果也不容忽視。

美國股市首個焦點，將是中國疫情消息。確診的國家已擴至美國、加拿大、泰國、南韓、日本、澳洲、法國等。

Lenox Wealth Advisors投資總監David Carter表示，市場擔心情況一如2003年沙士疫情般，對全球經濟構成重大打擊，因此不敢貿然入市，打擊投資意欲。

第二個焦點，將是被稱為FAANG的多間科技龍頭本周先後公布的上季財務報告。上周，FAANG內的Netflix已率先公布上季業績，而本周將作公布的則有Facebook(fb)、蘋果、亞馬遜與Alphabet。

市場預期周三公布的Facebook的利潤增幅將是6.2%，一天後公布的蘋果，則預期有8.7%升幅。亞馬遜雖已經發出警告，但市場預期其在周四公布時，收入將有18.7%增長。

第三個焦點，將是周三的聯儲局議息會。ING首席經濟師James Knightley表示，一般估計聯儲局將維持基準利率不變，但市場仍會看重聯儲局主席鮑威爾在會後的發言，以揣測聯儲局貨幣政策是否有重大轉變。

第四個焦點預期是周四的英倫銀行議息會。這是行長卡尼最後一次主持議息會，也是英國脫離歐盟前最後一次議息會。市場焦點是英倫銀行是否跟隨歐洲央行，提出減息刺激經濟的貨幣政策。

此前，卡尼及一些英倫銀行要員提及要刺激經濟，但近期公布的英國經濟數據，似為減息降溫。

第五個焦點，是國內生產總值(GDP)數據。本周最重要的數據，要數周四公布的美國去年第四季GDP數據。分析員預期，GDP增長將是2.1%。歐羅區則於周五公布當地上季GDP數據，市場預期按季增幅只有0.2%。