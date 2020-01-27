國際財經

受到中國疫情消息衝擊，美國股市上周顯著滑落。市場人士認為，本周焦點將是多間科技龍頭的上季財務報告，期望有關消息可讓大市重拾升勢。

回顧上周五，道指收市跌170點或0.58%，報28989。標指收市跌30點或0.9%，報3295。納指收市跌87點或0.93%，報9314。

累計全周，標普與道指分別跌1%與1.2%，是去年8月以來最大單周跌幅，納指跌0.8%，連跌周數延至六周。

上周二，科技巨擘Netflix公布第四季財報，表現欠佳，但市場對於即將公布的科技龍頭業績仍存厚望。

Synovus Trust基金經理Daniel Morgan以「卡迪拉克」(Cadillacs、美國高檔汽車品牌)形容科技股，相信該類股份的業績將帶來驚喜，支持大市上揚。

Huntington National Bank投資總監John Augustine也相信，如果科技龍頭的業績優於預期，股價將上揚，相反一旦消息欠佳，下滑危險將相當高，這是因為分析員普遍已經預期科技巨擘的收入增長將有優於大市平均的表現，而且早已反映在股價身上。

以標指為例，10月初至上周五的累計升幅為12%，蘋果同期升幅為43%，Facebook是24%，谷歌母公司Alphabet則是22%，微軟升20%。

蘋果將於周二(1月28日)公布上季財報。市場預期，該公司上季利潤升8.7%，收入升4.8%。Facebook周三公布財報，市場預期其上季利潤升6.2%，收入升23.4%。同日公布的還有微軟，市場預期上季利潤升20%，收入升幅是9.9%。亞馬遜則會在周四公布業績，市場預期上季利潤跌逾30%，收入升18.7%。

Alphabet將於2月3日公布財報，市場預期其上季利潤跌1.7%，收入升19.5%。