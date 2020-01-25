今日 10:22
國際財經
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美國白宮公布，總統特朗普與英國首相約翰遜通電話，討論電訊網絡安全問題。
英國將於日內就華為參與5G網絡作出決定。
白宮指，兩國領袖討論重要地區與雙邊議題，包括電訊網絡的安全問題。
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