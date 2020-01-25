國際財經

加拿大統計局公布，11月零售銷貨值按月升0.9%，優於經濟師預期的0.4%；另前一月的跌幅向上修訂為1.1%，原先為1.2%。

道明銀行經濟師Omar Abdelrahman表示，數據較預期佳，部分抵消了此前數個表現欠佳的經濟數據所產生的負面衝擊。但他相信，單一月份表現不代表整體經濟形勢，而且11月零售數據是受到汽車銷售強勁所推動，所以他仍預期第四季加國經濟表現平平。

如果撇除汽車與零件銷售，11月零售額升幅為0.2%，市場預期為0.4%。