國際財經

市場憂慮中國疫情惡化，避險情緒升溫，日圓滙價呈強。

美元兌日圓跌0.22%至109.24。

較早時，美國確診第二宗中國新型肺炎個案。市場憂慮中國疫情擴展至全球其他國家，避險情緒升溫，令到美元與日圓滙價造好。

另外，IHS Markit公布歐羅區1月綜合採購經理指數保持50.9不變，低於市場預測。消息對於歐羅滙價不利。歐羅兌美元跌0.23%至1.1027。

英鎊兌美元滙價回落0.33%。市場揣測英倫銀行下周將減息刺激經濟。

油價下滑，加元兌美元滙價下滑0.13%。