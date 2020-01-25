國際財經

投資者關注中國疫情惡化所引致的經濟後果可能相當嚴峻，美國股市周五顯著滑落，創下逾一周最低。標準普爾500指數創下去年10月以來最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收市跌170點或0.58%，報28989。標指收市跌30點或0.9%，報3295。納斯特綜合指數收市跌87點或0.93%，報9314。

累計本周，標普與道指分別跌1%與1.2%，是去年8月以來最大單周跌幅，納指跌0.8%，連跌六周。

較早時，美國確診第二宗中國新型肺炎病例。市場關注世界衞生組織可能宣布中國疫情進入緊急狀態，全球經濟增長可能受到負面打擊，避險情緒升溫。

Lenox Wealth Advisors投資總監David Carter表示，市場對於事態發展感到不安，令到沽壓增強。

CFRA Research投資總監Sam Stovall認為，投資者只是趁壞消息獲利回吐，因為股市身處紀錄高位。

標指11個主要類別內，除了公用類外，其他全部下滑，醫健與金融類最差。

跌市也有表現佳的藍籌。周四公布業績理想的英特爾股價升8.1%。同樣受惠財報消息的還有美國運通。該公司周五較早時公布上季收入增長優於估計，股價升2.9%。波音先跌後升，收市升1.7%。第四季藍籌業績公布期至今，標指的74間成分股公布了業績，68.2%優於預期。

博通周四公布與蘋果簽供貨協議，股價升1.3%。

受疫情消息打擊，航空公司跌幅較明顯，美國航空與聯合航空分別跌4%與3.5%。花旗，摩根大通及美國銀行等金融巨擘，因美國運通公布的信用卡消費情況欠佳而受壓。

美國經濟數據方面， 1月IHS Markit綜合採購經理指數報53.1，優於市場預期，也是10個月高位。

其他市場方面，美國10年期國庫券孳息率跌5.9基點至1.68%，是去年10月10日以來最低。ICE美滙指數升0.2%。紐約3月期油價格收市跌1.4美元或2.5%，每桶報54.19美元。紐約2月期金收市升5.9美元或0.4%，每盎斯報1571.30美元。