國際財經

中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，惟世衞未將疫情列為全球公共衞生緊急事件，歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7627點，漲119點或1.6%；德國DAX指數報13559點，漲171點或1.28%；法國CAC 40指數報6049點，漲77點或1.29%；意大利富時MIB指數報23957點，漲249點或1.05%。

道指期貨暫報29179點，升52點。

中國新型肺炎疫情有惡化跡象，截至昨日，收到29個省累計報告新型冠狀病毒感染肺炎確診病例830宗，死亡26宗，其中湖北省24宗、河北省1宗，黑龍江1宗。為切斷新型冠狀病毒肺炎傳播鏈，目前湖北省已有13個市「封城」。

英國國會上議院周三通過首相約翰遜的脫歐協議草案，並於周四獲英女皇簽署批出御准，法案正式生效。歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)及歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)，今日分別簽署英國脫歐協議，將於下周三送交歐洲議會表決。

數據方面，歐羅區1月製造業採購經理指數(PMI)初值為47.8，高於預期的46.8。法國1月製造業PMI初值為51，預期為50.6。德國1月製造業PMI初值為45.2，預期為44.5。英國1月製造業PMI初值為49.8，預期為48.8。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報55.37美元，跌0.22美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報61.78美元，跌0.26美元或0.42%。