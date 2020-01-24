國際財經

上周三(1月15日)美國聯儲局公布的經濟褐皮書顯示，美國通脹壓力仍然較低，加強了市場對於美國利率維持不變的預期。受美滙指數下跌帶動，歐羅/美元升至1.1170，刷新1月7日以來的一周新高。

然而，美國於上周四(1月16日)公布的12月核心零售銷售按月上升0.7%，高於市埸預期，美滙指數由低位反彈，歐羅/美元亦開始見頂回落。另外，歐洲央行於昨晚(1月23日)宣布維持三大利率不變，並宣布將繼續以每月200億歐羅的速度購買債券，並延長量化寬鬆時間，至於通脹率雖然有逐步回升的趨勢，但仍然屬於過低水平。歐羅/美元短線升近30點後由升轉跌，滙價由最高1.1106跌至1.1033，創去年12月2日以來的逾七周新低。

值得留意的是，美國聯儲局將於下周四(1月30日)凌晨公布議息決定。雖然市場普遍預期美國將會按兵不動，僅有約12%機會加息，但若美國意外加息或會後聲明偏向鷹派的話，或會拖累歐羅/美元走勢繼續向下。

技術分析方面，歐羅/美元於去年12月31日升至近五個月高位1.1236後受阻回落，之後滙價一直於日線圖下降通道中呈下降趨勢，並於1月23日跌破重要支持1.1082(接近由2019年11月29日低位1.0978至2019年12月31日高位1.1236上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)。後市滙價很大機會繼續沿下降通道發展，下探1.1000關口，甚至是去年10月低位1.0900水平。

交易策略方面，我們根據1月13日策略於1.1065建立的歐羅/美元買盤（上望1.1195，跌穿1.1035止損）已於1.1035平倉，虧損30點。短期內待歐羅/美元回升至1.1090-1.1110區域沽出，下望1.0930，升穿1.1140止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供