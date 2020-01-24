國際財經

中國新型冠狀病毒肺炎疫情進一步蔓延，但世衞未將疫情列為全球公共衞生緊急事件，市場憧憬中國多項防疫措施能夠遏阻疫情蔓延勢頭，歐洲股市早段向好。

截至本港時間下午4時34分，英國富時100指數報7586點，漲78點或1.05%；德國DAX指數報13527點，漲139點或1.04%；法國CAC 40指數報6031點，漲59點或1%；意大利富時MIB指數報23951點，漲244點或1.03%。

道指期貨暫報29191點，升64點。

中國新型肺炎疫情有惡化跡象，截至昨日，收到29個省累計報告新型冠狀病毒感染肺炎確診病例830宗，死亡25宗，其中湖北省24宗、河北省1宗。為切斷新型冠狀病毒肺炎傳播鏈，中國早前已封鎖包括武漢市在內湖北省多個城市的公共交通。

外界推測，此波疫情不僅拖累中國春節前傳統市場消費旺季，更擔心春節後疫情會進一步擴大，航空公司取消航班以及旅遊活動劇減，整體經濟活動放慢，全球經濟增長勢頭無可避免將受到打擊。標準普爾認為，如果包括運輸和娛樂在內的消費支出下降10%，中國總體GDP增長將下降約1.2個百分點。

不過，世界衞生組織宣布不將新型肺炎疫情列為「全球公共衞生緊急事件」，稱雖然深知中國的疫情出現人傳人，但相信人傳人情況仍局限於家人，以及照顧患者的醫護人員範圍。世衞總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)早前更曾讚揚中國採取了「十分強力的防疫措施」。市場期望，中國多項防疫措施能盡快有效控制疫情，減輕對經濟增長的衝擊。

油價在上日挫2%後，今日回穩。紐約原油期貨現時每桶報55.77美元，升0.18美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報62.25美元，升0.21美元或0.34%。