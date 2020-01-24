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今日 15:33 國際財經

拉加德:戰略評估不意味幣策按兵不動

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歐洲央行行長拉加德表示，戰略評估工作並不意味貨幣政策會按兵不動。

拉加德指出，提醒那些認為未來12個月貨幣政策將保持不變的人要小心，因為政策可能會改變，央行管理委員會將每6周觀察數據，並決定貨幣政策。

她又稱，會有強力前瞻指引，這依賴數據。讓央行關注數據，看看經濟如何發展，並強調不要以為貨幣政策會處於自動駕駛狀態。

歐洲央行稍早宣布，維持利率不變，符合市場預期，並將進行策略檢討，評估接近2%通脹目標是否合適。拉加德在記者會上表示，希望在11月或12月就歐央行的戰略作出決定。

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