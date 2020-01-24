國際財經 即巿股評

一周前的今日，港股豬年仍好地地，累升1066點，但突然武漢肺炎刹到，中港股市即上演高台跳水，單是本周累插1106點，最終拖低埋整個豬年港股表現，繼狗年恒指慘跌3125點(跌10%)後，整個豬年再跌40點。

武肺突然刹到，過去一周本港中資股以至中概股全線捱沽，尤其餐飲類個股，呷哺呷哺(00520)、海底撈(06862)及同系的頤海(01579)分別挫逾一成；中概的瑞幸(LK)挫10.7%，連計劃來港上市，旗下於內地經營KFC、必勝客及小肥羊的百勝中國(YUMC)，股價也瀉一成。

高盛就武肺對餐飲股疲情影響發表報告，該行旗下覆蓋的內地餐飲股中，包括海底撈、呷哺呷哺及百勝中國，一旦首四個月該區銷售收縮2至6%，對上述股份純利下跌分別為3至9%、4.1至12.2%和2.8至8.4%。

筆者不是病理學家，但從新聞獲悉，市場似乎共識是農曆新年過後股市會偏向壞方面發展，餐飲股作為風眼，估計會比大市曳，但疫情過後，中央應該又會出手撐經濟，故此股價跌得愈殘可以低撈，例如瑞幸及百勝中國等。

港股農曆年假期至下周三復市，要關注武肺疫情外，也要注意下周聯儲局會議，尤其是美股持續創新高中港股市偏弱下，鮑威爾放鷹嚇市場。

零成本揸太空船

最後想講兩隻黑馬股Beyond Meat(BYND)及維珍銀河(SPCE)，維珍銀河由上月低位6.9元，升至周三晚上市高位19.84美元，累計幅度大升1.9倍，筆者過去主張放响床下底唔埋等變發達股，建議大家現水位可考慮一個Trade，若果手上揸住維珍銀河盈利又升一倍，可以減持一半食糊，進取的朋友可換馬(增持)至Beyond Meat。

減持的原因不是睇死維珍銀河，而是如果閣下手揸維珍銀河有一倍升幅，食咗一半落代袋的話，意味手上仍持有的維珍銀河是零成本，變相心理壓力大減。

至於為何換馬Beyond Meat，主要是睇好業務前景，而最近急升後，正在106.11至135美元整固，若果之前有跟本欄在80美元樓下低買，現算是增持時機，但值得留意是下周一Beyond Meat會出業績，不幸業績差過預期，以跌穿廿天線(94.25美元)作止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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