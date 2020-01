國際財經

美國監管機構宣布,針對富國銀行長期的銷售操作問題,將對多名前管理層實施懲罰措施,包括終身禁止這些人踏足銀行業,以及開出巨額罰單。

貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency)表示,對富國5名前高層提出民事訴訟,以及與另外3名前高層就控罪達成和解協議。

達成和解協議的包括富國前行政總裁John Stumpf,他同意繳付1750萬美元罰款,並承諾終身不再踏足銀行業。另外,前社區銀行業務主管Carrie Tolstedt將面對250萬美元罰款及終身禁令。

貨幣監理署表示,有關人士未盡其責,縱容富國銀行的不合規操作長期存在。