國際財經

內地新型冠狀病毒肺炎進一步在全球擴散，打擊金融市場氣氛，環球股市向下，道指周四曾挫219點，盤中跌穿29000點關，低見28966點，但收市反覆收復大部分失地；標指與納指反覆造好，主要因為世界衞生組織暫未將新型肺炎疫情列為全球公共衞生緊急事件。亞歐股表現疲弱。

道指收市微跌26點或0.09%，報29160點；尾段一度輕微轉升4點，高見29190點。標指和納指先跌後升，分別倒漲0.11%和0.20%，收市報3325點和9402點。NBCUniversal母公司Comcast和Travelers公布的業績皆勝預期，但不敵投資者情緒低落，Comcast股價跌3.7%，Travelers更挫5%。波音反彈2.84%，英特爾攀升近1%，為大市帶來支持。

亞歐股普遍受壓，泛歐Stoxx 600跌0.71%，資源股領跌；英法德股市跌幅介乎0.65%至0.94%。MSCI亞太指數(不計日本)及日股均低收約1%。

亞歐股受壓 金價倒升

受惠避險需求高漲，日圓兌美元升0.33%，報109.48日圓。美滙指數微漲0.15%，報97.67；美元兌歐羅揚升0.33%，歐羅報1.1058美元。

紐約期金早段偏軟，因投資者獲利回吐，收市轉升0.6%，每盎斯報1565.4美元。MKS杜拜董事總經理帕尼祖提(Frederic Panizzutti)表示，面對地緣政治不明朗持續，而且低息環境依舊不變，金價長遠來說仍看漲。

油價在美國開市後跌幅擴大，投資者擔心新型肺炎會衝擊經濟，降低燃料需求。布蘭特期油收市下滑1.9%，每桶報62.04美元；紐約期油急跌2%，每桶收報55.59美元。

美申失業救濟添6000人

摩根大通商品研究報告指出，根據過往油價走勢，如果肺炎疫情演變成2003年沙士般的疫潮，估計油價最多可能挫5美元。

另外，美國首次申領失業救濟人數在截至1月18日的一周增加6000人，報21.1萬人，低於市場估計的21.5萬。波動較小的4周移動平均數減少3250人，至21.325萬，是去年9月以來最低水平。會議局領先經濟指標在12月跌0.3%，報111.2。