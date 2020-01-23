國際財經

美國兩大航空公司包括美國航空與西南航空周四指，儘管今年繼續面對波音737 MAX停飛的負面影響，但旅客對航空服務需求良好，紓緩有關衝擊。兩間公司公布上季業績，表現符合市場預期。

美航行政總裁帕克(Doug Parker)向分析員表示，2019年業績期內，有逾7個月受到737 MAX停飛影響，停飛事件對集團、僱員與客戶造成不確定性，但客戶對航空服務需求保持良好增長，有助抵消部分不利衝擊。

帕克指出，對於肺炎中國疫情，現時評估相關影響言之尚早，但公司將與美國政府官員共同努力，對乘客進行防疫檢查。美航預期，2020年每股經調整盈利介乎4至6美元，分析員預測平均值為5.1美元。

美航上季獲利4.14億美元，按年升27%；每股經調整盈利為1.15美元，收入升3.4%至113億美元，兩者均略優於分析員預測。

另外，擁有最多737 MAX型號飛機的西南航空公布，上季利潤倒退21%至5.14億美元；每股盈利低於預期的1.09美元，主要因為集團把1.24億美元、來自波音的賠償以利潤分成方式轉撥給僱員；期內收入升0.4%至57億美元。集團警告，今季單位經營成本將上升6%至8%，主要與737 MAX停飛有關。