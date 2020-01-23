國際財經 即巿股評

雖然今年初國際油價受中東局勢惡化影響大漲，一度拖累美元/加元走軟，但匯價多番試探1.2950/60支持仍未能進一步跌穿去年12月31日創下的14個月新低1.2949，其後匯價回升至1.3000關口之上窄幅整固，上周基本維持於1.3030至1.3080之間上落。

本周美元/加元迎來突破性發展︰加拿大於周三（1月22日）晚上公布的12月消費物價指數（CPI）按年上升2.2%，低於市埸預期上升2.3%。另外，加拿大央行於同日宣布維持指標利率於1.75%不變，而政策聲明移除了「關鍵利率是合適的」陳述，亦指近期經濟增速走軟及下調了2020年經濟增長預測至1.6%。由於該聲明大幅提升了市埸對加拿大年內降息的預期，美元/加元短線大漲近百點至1.3150，今日（1月23日）滙價進一步升至1.3169，刷新去年12月23日以來的逾一個月新高。

技術分析方面，美元/加元於日線圖呈現上升旗形並已於昨日成功升穿旗形頂部（即整固三角形頂部）。不過，目前滙價已升至接近上升旗形的上升目標以及重要阻力位1.3180（從2019年11月20日高位1.3325至2019年12月31日低位1.2949下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平），短期內若未能成功突破，或會掉頭下探1.3085甚至1.3060水平。

交易策略方面，我們根據1月8日策略於1.3100建立的美元/加元沽盤（下望1.2850，升穿1.3150止損）在移動止損至1.3080後擊中止盤平倉，獲利20點。短期內待美元/加元回升至1.3180-1.3200區域沽出，下望1.3060，升穿1.3230止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供