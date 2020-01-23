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今日 18:22 國際財經

歐股中段個別走 關注肺炎防控工作

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中國新型肺炎疫情持續擴散，市場關注各國及北京政府應對新型肺炎疫情的防控工作，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報7555點，跌16點或0.21%；德國DAX指數報13462點，跌53點或0.39%；法國CAC 40指數報6010點，跌不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報23878點，升172點或0.73%。

道指期貨暫報29108點，跌32點。

新型冠狀病毒肺炎疫情進一步蔓延，中國已有七成省市被武漢肺炎攻陷。國家衞健委公布，25個省累計報告確診病例上升至571宗。其中，重災區湖北省共有17人死亡，武漢市及黃崗市先後宣布「封城」，市民無特殊原因不得離開。

數碼稅爭議方面，法國是歐洲第一個針對美國網絡科技公司徵收數碼稅的國家，法國周一宣告「收兵」休戰，停收數碼稅直至今年底為止。不過，法國財長勒梅爾表示，他仍對達成全球數字稅協議抱有希望，雙方朝着正確的方向前進。

另外，美國商務部長羅斯指出，美國沒有放棄汽車關稅，但希望與歐洲和平解決此事。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報55.91美元，挫0.83美元或1.46%；倫敦布蘭特期油報62.48美元，挫0.73美元或1.15%。

美國能源資訊局將於周四公布上周官方庫存變動數據，市場預期原油庫存升50萬桶，汽油與精煉油庫存分別升330萬桶與160萬桶。

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