國際財經

中國新型肺炎疫情有惡化跡象，可能壓抑全球經濟增長勢頭，投資關注各國，尤其是北京政府應對疫情的防控工作，歐洲股市早段受壓。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7534點，跌37點或0.49%；德國DAX指數報13456點，跌59點或0.44%；法國CAC 40指數報5986點，跌24點或0.41%；意大利富時MIB指數報23693點，跌13點或0.06%。

道指期貨暫報29113點，跌27點。

新型冠狀病毒肺炎疫情進一步蔓延，中國已有七成省市被武漢肺炎攻陷。國家衞健委公布，25個省累計報告確診病例上升至571宗。其中，重災區湖北省共有17人死亡。武漢全市公交、地鐵、渡輪及長途客車停運，機場及火車站離開通道關閉，市民無特殊原因不得離開該市。

投資者推測此波疫情將拖累中國春節前傳統市場消費旺季，並擔心疫情於春節後會進一步擴大，對全球經濟增長有負面影響。

數碼稅爭議方面，法國是歐洲第一個針對美國網絡科技公司徵收數碼稅的國家，外界早前擔心數碼稅隨時引發法國與美國貿易戰，惟法國周一宣告「收兵」休戰，停收數碼稅直至今年年底為止。法國總統馬克龍表示，與美國總統特朗普通電話，就數碼稅議題有深入討論，希望避免兩國爆發貿易爭端。

市場擔心中國新型冠狀病毒疫情的擴散，可能降低燃料需求，加上美國上周原油庫存增加，拖累油價延續上日挫逾2%的頹勢，今日跌逾1%。紐約原油期貨現時每桶報55.91美元，挫0.83美元或1.46%；倫敦布蘭特期油報62.5美元，挫0.72美元或1.14%。

美國能源資訊局將於周四公布上周官方庫存變動數據，市場預期原油庫存升50萬桶，汽油與精煉油庫存分別升330萬桶與160萬桶。