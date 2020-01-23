熱門：

今日 14:50 國際財經

亞股下滑 日股低收235點

放大圖片

亞太區股市下滑，主要是跟隨內地A股的跌勢，因新型冠狀病毒肺炎在中國急速擴散。

日本上月出口差過市場預期，加上武漢肺炎疫情嚴重，拖累日本股市下跌近1%。日經平均指數收報23795點，跌235點或0.98%。

日本去年12月出口跌幅收窄，按年跌6.3%，但較市場預期的4.2%跌幅為大，反映外部需求疲弱；日本去年11月出口按年減少7.9%。

南韓股市亦走低，韓國首爾綜合指數收報2246點，跌21點或0.93%。

澳洲股市同樣受壓，澳洲普通股指數收報7199點，跌50點或0.69%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads