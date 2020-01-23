亞太區股市下滑，主要是跟隨內地A股的跌勢，因新型冠狀病毒肺炎在中國急速擴散。
日本上月出口差過市場預期，加上武漢肺炎疫情嚴重，拖累日本股市下跌近1%。日經平均指數收報23795點，跌235點或0.98%。
日本去年12月出口跌幅收窄，按年跌6.3%，但較市場預期的4.2%跌幅為大，反映外部需求疲弱；日本去年11月出口按年減少7.9%。
南韓股市亦走低，韓國首爾綜合指數收報2246點，跌21點或0.93%。
澳洲股市同樣受壓，澳洲普通股指數收報7199點，跌50點或0.69%。
今日 14:50 國際財經
亞太區股市下滑，主要是跟隨內地A股的跌勢，因新型冠狀病毒肺炎在中國急速擴散。
日本上月出口差過市場預期，加上武漢肺炎疫情嚴重，拖累日本股市下跌近1%。日經平均指數收報23795點，跌235點或0.98%。
日本去年12月出口跌幅收窄，按年跌6.3%，但較市場預期的4.2%跌幅為大，反映外部需求疲弱；日本去年11月出口按年減少7.9%。
南韓股市亦走低，韓國首爾綜合指數收報2246點，跌21點或0.93%。
澳洲股市同樣受壓，澳洲普通股指數收報7199點，跌50點或0.69%。
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