國際財經

亞太區股市下滑，主要是跟隨內地A股的跌勢，因新型冠狀病毒肺炎在中國急速擴散。

日本上月出口差過市場預期，加上武漢肺炎疫情嚴重，拖累日本股市下跌近1%。日經平均指數收報23795點，跌235點或0.98%。

日本去年12月出口跌幅收窄，按年跌6.3%，但較市場預期的4.2%跌幅為大，反映外部需求疲弱；日本去年11月出口按年減少7.9%。

南韓股市亦走低，韓國首爾綜合指數收報2246點，跌21點或0.93%。

澳洲股市同樣受壓，澳洲普通股指數收報7199點，跌50點或0.69%。