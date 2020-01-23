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特朗普倡降低美國利率助還債



美國總統特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇記者會，再度向聯儲局發炮，表示為了給美國的債務再融資，希望看見利率下調。

特朗普:中美第二階段貿談涉港問題及中國人權



特朗普表示，中國人權及香港的問題，將是中美第二階段經貿談判內容的一部分。

憂美新禁令 傳華為囤積一年所需零件



華為據報預計美國下月或實施更嚴厲技術制裁，要求亞洲供應商把對其核心電訊設備的庫存，囤積至多達一年的份量。另外，孟晚舟引渡案周三在溫哥華最高法院續審訊，加拿大檢控官堅稱，孟晚舟涉嫌欺詐成為引渡案關鍵。

道指反覆低收9點 標指納指創即市新高



特朗普稱有望於11月大選前與歐洲達成貿易協議，加上IBM去年第四季盈利表現超預期，以及中國處理新型肺炎手法較透明，利好因素支持美股道指曾漲124點；但波音遭多間研究公司唱淡，股價低收逾1%，拖累道指收市倒跌9點。標指和納指齊創即市新高，分別高見3337點和9439點，收市回順，標指微升0.03%，納指進賬0.14%。IBM與英特爾都上揚超過3%。

方星海料新型肺炎對中國經濟影響有限



中證監副主席方星海相信，新型冠狀病毒爆發對中國經濟負面影響有限，但現時下結論為時過早。他又說，與部分發達國家不同，中國沒有面臨流動性陷阱。

外圍焦點簡訊

￭ NAR美國現樓銷售去年12月升3.6%，年率554萬間，高於預期。

￭ 特朗普:與歐盟如果無法達成貿協，將考慮對進口歐洲車加徵關稅。

￭ Tesla股價破頂，曾飆逾8%，收市仍漲超過4%，市值突破1000億美元，全球排名第二，僅次於日本豐田。

￭ 波音主席兼行政總裁卡爾霍恩：希望在737 Max預期獲准復飛前數月，恢復生產該型號飛機。

￭ 美國強生上季盈利按年升近32%，經調整每股盈利略高於預期；但今年盈利預測較市場估計低。

￭ 美滙指數尾段反覆跌0.02%，報97.51。美元兌日圓和歐羅均呆滯。

￭ 紐約期金收市跌0.08%，每盎斯報1556.7美元。

￭ 布蘭特期油跌2.1%，每桶收報63.21美元；紐約期油挫2.8%。IEA預測上半年石油供應平均每天盈餘100萬桶，抵消利比亞原油產量或因軍事衝突而減少的利好。

￭ 加拿大央行維持指標利率1.75厘不變，符預期，不排除未來減息的可能性。

￭ 英國、法國股市分別收跌0.51%和0.58%，德股曾創盤中新高，收市倒跌0.30%。

￭ 習近平與法國總統馬克龍通電話，馬克龍重申在5G問題上，法方不會針對任何特定國家或公司採取歧視措施。

￭ 習近平與德國總理默克爾通電話時表明，冀德方續為中國企業創造公平競爭條件。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期跌197點，收報28121點，低水220點。

￭ ADR港股比例指數報28163點，較港低178點。

￭ 光大銀行(06818)業績快報：全年淨利潤按年增10.98%。不良貸款率按年跌0.03個百分點。

￭ 華泰證券(06886)料全年淨利潤按年增70%至85%。

￭ 光大證券(06178)料全年淨利潤按年升4.36倍。

￭ 國泰君安(02611)業績快報：去年盈利按年增28.59%。

￭ 康寧醫院(02120)預期去年稅前利潤按年降約30%至50%。