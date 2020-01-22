國際財經

美國總統特朗普稱有望於11月總統大選前與歐洲達成貿易協議，加上國際商業機器（IBM）去年第四季盈利表現超越預期，以及中國處理新型冠狀病毒肺炎手法較為透明，助美股擺脫周二頹勢，三大指數周三曾顯著上揚，標指和納指齊創即市新高，分別見3337點和9439點，收市升幅放緩至0.03%和0.14%；道指也曾漲124點，收市反覆回吐9點。

德股新高 道指曾漲124點

歐股先升後回，英股和法股分別跌0.51%和0.58%，德股曾攀至歷史新高13640點，收市倒跌0.30%。亞股上揚，日股高收0.7%，MSCI亞太指數（不計日本）升0.73%。

美滙指數表現反覆，尾段報97.51，跌0.02%。美元兌日圓和歐羅均呆滯，兌日圓報109.87，每歐羅則兌1.1092美元，微升0.08%。

紐約期金收市跌0.08%，每盎斯報1556.7美元。ActivTrades首席分析師迪卡薩（Carlo Alberto De Casa）指出，金價在1545美元至1550美元之間有良好支持，因為市場預期英倫銀行和澳洲央行將減息，而且歐美央行未來半年轉鷹派的機會很低。

國際能源署（IEA）預測今年上半年石油供應平均每天盈餘達100萬桶，足以抵消對利比亞原油產量或因軍事衝突而減少的影響。布蘭特期油跌2.1%，每桶收報63.21美元；紐約期油挫2.8%，每桶收報56.74美元。利比亞國家石油公司周一表示，受到軍事衝突影響，該國石油產量將從每天約120萬桶，大幅降低至7.2萬桶。

數據方面，全國房地產商協會（NAR）公布，美國現樓銷售於去年12月升3.6%，報554萬間，高於市場預期的543萬間。