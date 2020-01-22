國際財經

美國企業季績好過預期，抵消中國新型肺炎擴散的影響，標指及納指一度再破頂，道指早段也曾上升逾100點；踏入中段，在波音股價跌勢加劇拖累下，道指失去所有升幅，一度輕微倒跌。

截至本港時間凌晨約零時34分，道指報29222點，升26點或0.09%；稍早時一度轉跌5點，低見29190點；盤初最多上揚124點，高見29320點。標普500指數目前報3328點，升7點或0.22%，即市新高見3337點；納指報9422點，升51點或0.55%，盤中高位曾觸及9439點。波音股價下挫2.08%，華爾街證券研究公司CFRA分析員將波音股價目標，由427美元大幅削減至350美元。

中美次階段貿談不設限期

美國財長努欽(Steven Mnuchin)在瑞士達沃斯論壇的專題討論中表示，沒有為對華第二階段貿易協議設定最後期限，可以在美國大選前或大選後達成。

美國總統特朗普表示，與歐盟有很好的對話，但如果雙方無法達成協議，華府將認真考慮對進口歐洲汽車加徵關稅。另外，特朗普再度向聯儲局發炮，表示為了給美國的債務再融資，希望看見利率下調。

業績方面，強生去年第4季盈利40.1億美元，按年上升近32%；經調整後每股盈利1.88美元，略高於預期。雅培上季盈利10.49億美元，按年上升60.4%。

數據方面，美國去年11月房價按月上漲0.2%；按年則升4.9%。美國上周抵押貸款申請指數跌1.2%，此前一周升30.2%。