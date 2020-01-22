國際財經

加拿大央行議息後宣布，維持隔夜指標利率在1.75厘不變，符合市場預期。央行對未來減息持開放態度，表示如果經濟持續放軟，仍不排除減息的可能性。

加拿大央行表示，以年率計算，去年第四季經濟增長0.3%，遠較10月時估計的1.3%為低；今年首季增長1.3%，10月時預計增速為1.7%；又將今年全年增長由10月估計1.7%，下調至1.6%；明年增長則由1.8%，上調至2%。

加拿大央行表示，預計通脹將保持在2%，今年通脹會受能源價格影響而出現一些波動。