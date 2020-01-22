國際財經

美國企業季績好過預期，抵消中國新型肺炎擴散影響，標指及納指一度再破頂，道指持續上升。

截至本港時間晚上約11時14分，道指報28284點，升88點或0.3%；標普500指數報3334點，升13點或0.41%；納指報9421點，升50點或0.54%。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)在瑞士達沃斯論壇的專題討論中表示，與中國達成第二階段貿易協議沒有設定最後期限，可以在大選前或是大選後達成。

美國總統特朗普表示，與歐盟有很好的對話，但如果雙方無法達成協議，華府將認真考慮對進口歐洲汽車加徵關稅。另外，特朗普再度向聯儲局發炮，表示為了給美國的債務再融資，希望看見利率下調。

業績方面，強生去年第4季盈利40.1億美元，按年上升近32%；經調整後每股盈利1.88美元，略高於預期。雅培上季盈利10.49億美元，按年上升60.4%。

數據方面，美國去年11月房價按月上漲0.2%；按年則上漲4.9%。美國上周抵押貸款申請指數跌1.2%，此前一周升30.2%。

歐股全線向下，英國富時100指數報7586點，跌23點或0.31%；德國DAX指數報13554點，跌1點或0.01%；法國CAC 40指數報6029點，跌16點或0.27%；意大利富時MIB指數報23725點，跌120點或0.5%。