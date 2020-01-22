國際財經

美國總統特朗普再度向聯儲局發炮，表示為了給美國的債務再融資，希望看見利率下調。

特朗普在瑞士達沃斯接受美國財經頻道CNBC訪問時指出，德國和其他國家以一種「正面的方式」實行負利率。而由於聯儲局的關係，美國需要付的利息高於其他國家。「如果我們以前也少付錢，我會這麼做，我會還清很多債務」。

他又說，尋求為債務再融資並還清債務，是希望利率降低的原因之一。

在2018年一系列加息之後，特朗普經常炮轟聯儲局及主席鮑威爾，批評加息一定程度上導致美國經濟增長放緩。